Там висловлюють думку, що Україна має зосередитися на контрнаступі, а не "марно" витрачати ресурси.

Низка чиновників Білого дому зі скептицизмом розглядає спроби України порушити матеріально-технічне забезпечення армії РФ ударами по тимчасово окупованому Криму та Керчинському мосту.

В Адміністрації Байдена вважають, що це не дуже вдала стратегія, яка в ліпшому випадку відволікає увагу ворога, а в гіршому - робить слабшою армію України, яка марно витрачає для ударів по Криму цінні ресурси. Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставленого чиновника з сектору оборони США, атаки на півострів вивели росіян "з рівноваги", проте це не має вирішального значення для війни.

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"І, мабуть, для всіх було б краще, щоб вони просто зосередилися на контрнаступі", - заявив він.

Останніми тижнями Україна використала чимало далекобійних ракети для ударів по важливих для Росії мостах. Зокрема, в суботу, 12 серпня, "націлилася" на Керченський міст - єдиний міст, що з’єднує Крим із материковою Росією.

За словами одного високопоставленого чиновника західної розвідки, наразі приблизно третина півострова знаходиться в зоні ураження ракет HIMARS, які США передали Україні. Останнім часом ЗСУ посилили удари по російських складах боєприпасів та іншій матеріально-технічній інфраструктурі та інфраструктурі постачання, розташованій у Криму.

"На Крим чиниться все більший тиск, особливо в останні тижні. Я має на увазі, по ньому завдають ударів", - сказав він CNN.

Один з чиновників сектору оборони також оцінив, що ЗСУ вдалося реалізувати "декілька досить хороших атак на матеріально-технічне забезпечення" росіян у Криму. Однак в ефекті подальших наслідків він теж сумнівається: "Я не думаю, що ці наслідки повністю відчутні", - цитує видання.

У Білому домі існує риторика, що за останні 10 тижнів Україна, попри зусилля, не змогла пробити російську лінію оборони в рамках свого контрнаступу. Частина критиків каже, що Київ не зміг визначитися з пріорітетом на фронті, тому розпорошує свої ресурси на різних ділянках бойових зіткнень.

Наразі Пентагон не радить Україні продовжувати атаки на Крим й попереджає, що затягування процесу контрнаступу "без значних успіхів", може врешті посилити шанси на поразку у війні з РФ

"Реальність така, що цей наступ не має якоїсь вічної злітно-посадкової смуги, щоб тривати до осені", - сказало джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями Міноборони США з цього приводу.

CNN зазначає, що поступово серед американських військових падає оптимізм щодо того, що найближчим часом Україна зробить серйозний прорив на фронті.

На Заході кажуть, що війна в Україні не завершиться до Різдва

За даними виданням The Times, серед американських чиновників та на Заході все голосніше лунають прогнози, що війна затягнеться на довше й перейде у 2024 рік. Раніше деякі експерти висловлювали думку, що ЗСУ зможуть звільнити тимчасово окупований Крим до Різдва.

Однак наразі Вашингтон дивиться на часові інтервали війни більш песимістично: "Ми ще не закрили книгу на 2023 рік, але ми починаємо думати про 2024 рік", - заявив один з чиновників США.

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