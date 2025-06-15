Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі, кажуть у Генштабі.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у неділю, 16 червня, уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу російського агресора - потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі, що в республіці Татарстан Російської Федерації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Раніше про це писали російські та українські пабліки в соцмережах.

"У рамках зниження спроможностей противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів 15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, цей об'єкт військово-промислового комплексу російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

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"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - зазначили у відомстві і запевнили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Останні удари по військових об’єктах у Росії

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських об’єктів військово-промислового комплексу з виробництва вибухових речовин. Йшлося, зокрема, про потужності АТ "ННК" у Самарській області, яке виробляє компоненти до вибухових речовин, та комбінат "Невинномиськ" у Ставропольському краї РФ, що є виробником базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

Також 11 червня дрони атакували Тамбовський пороховий завод. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Котовську. При цьому зазначалося, що на заводі виготовляють вибухові речовини. Повідомлялося про загоряння одного із складів боєприпасів. При цьому було сказано, що це не перша атака на цей завод.

А наприкінці травня українські дрони атакували підприємство з розробки БПЛА і технопарк під Москвою. Як писали російські телеграм-канали, під ударом був "Кронштадт" у підмосковній Дубні. Згідно з інформацією на сайті підприємства, воно "понад 15 років займається розробкою інженерних та інформаційних технологій в індустрії безпілотників. У мережі поширювали відео атаки, зокрема момент падіння безпілотника на територію підприємства.

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