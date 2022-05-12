Українські воїни продовжують тримати оборону.

На території "Азовсталі" наразі перебуває 600 тяжкопоранених українських військовослужбовців.

Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у розмові з ABC.

"Уряд зрозумів, що ми оточені, і повинен був вжити заходів щодо створення коридору логістичного постачання. Нам було дано наказ, і ми досі в силах підтримувати нашу оборону, і ми продовжуємо робити це в надзвичайно складних умовах. Противник має всі переваги в повітрі і на морі, тому ситуація дуже складна", - сказав Паламар.

Він зазначив, що влада повинна зробити все можливе і неможливе для порятунку своїх солдатів.

За словами Паламара, бійці не обмірковують капітуляцію, а розраховують виключно на варіант евакуації за умови дотримання міжнародних гарантій.

Раніше російські окупанти знищили другий підземний госпіталь на "Азовсталі".

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