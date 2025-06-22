'Нарощуємо масштаби': головком ЗСУ анонсував нові далекобійні удари по території РФ

Ефективність ударів дронами DeepStrike в 15 разів переважає затрати для ураження.

Військові об'єкти на території Російської Федерації будуть і надалі уражатися. Україна нарощуватиме нарощуватиме масштаби і глибину цих ударів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

"Що у нас працює? DeepStrike. Напевно, це одна із найсильніших наших сторін, коли ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати ураження. Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні", - відзначив Сирський.

Відео дня

При цьому, як запевняє Головнокомандувач ЗСУ, ураження об'єктів на території Росії за напрямком DeepStrike будуть продовжуватися.

"Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти", - наголосив Сирський.

Глибокі удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, експерт видання Defence Express Іван Киричевський переконаний, що вихід на показники виробництва 36 тисяч дронів Deep Strike на рік свідчить про те, що далекобійні удари по Росії від України ніколи не закінчаться.

Авіаційний експерт та член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце відзначає, що українські далекобійні атаки мають негативні наслідки для економіки країни-агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: