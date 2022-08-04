У цьому випадку Росія може назвати Україну країною-агресором.

Повномасштабні бойові дії на території України йдуть вже більше п'яти місяців, проте жодна зі сторін офіційно не оголосила про війну.

Військовий експерт Олег Жданов розповів у YouTube, Чому Україна не може зробити цього першою.

"Росія дуже боїться слова "війна". Якщо ми першими оголошуємо війну нас Росія може визнати країною-агресором, і роздути з цієї мухи слона. Нестійкий Захід почне коливатися, почне висловлювати стурбованість, і ми можемо втратити якусь частину підтримки", - зазначив він.

За словами експерта, втрата підтримки навіть на короткий час є для України критичною.

Жданов сказав, що в разі оголошення війни, ООН буде змушена одну зі сторін визнати державою, яка розв'язала війну. З такою країною члени ООН зобов'язані будуть розірвати всі дипломатичні відносини.

"Не весь світ готовий сьогодні розривати дипломатичні відносини з Росією. У тому числі і цілий ряд країн зі складу Європейського Союзу. Росія не оголошує війну, бо боїться, що її виключать з ООН... Якщо ми оголосимо... нас не визнають країною-агресором, але все одно впираємося в розрив відносин", - заявив експерт.

Він додав, що, ймовірно, Україна не оголошує війну за порадою західних партнерів.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідка Міноборони України Вадим Скібіцький також заявив, що Росія не оголошуватиме війну Україні або мобілізацію всередині країни найближчим часом.

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