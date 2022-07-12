Представник Головного управління розвідка Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія не буде оголошувати війну Україні або мобілізацію всередині країни найближчим часом.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
За словами представника розвідки, президент РФ Володимир Путін не визнає, що не досяг мети по окупації в короткі терміни.
"Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це дійсно повномасштабна війна проти України та її народу", - наголосив Скібіцький.
Однак він переконаний, що Путін не ініціюватиме загальну мобілізацію в РФ без оголошення війни.
Як відомо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення Росією війни або мобілізації вже 15 Липня. У цей день пройдуть позачергові засідання Держдуми і Ради Федерації, на яких розглянуть "важливі урядові ініціативи".
Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай спрогнозував, як Путін може використовувати контрнаступ ЗСУ для оголошення війни Україні.