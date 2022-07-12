Таке рішення могло б спричинити мобілізацію населення всередині країни.

Представник Головного управління розвідка Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія не буде оголошувати війну Україні або мобілізацію всередині країни найближчим часом.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами представника розвідки, президент РФ Володимир Путін не визнає, що не досяг мети по окупації в короткі терміни.

"Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це дійсно повномасштабна війна проти України та її народу", - наголосив Скібіцький.

Однак він переконаний, що Путін не ініціюватиме загальну мобілізацію в РФ без оголошення війни.

Як відомо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення Росією війни або мобілізації вже 15 Липня. У цей день пройдуть позачергові засідання Держдуми і Ради Федерації, на яких розглянуть "важливі урядові ініціативи".

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай спрогнозував, як Путін може використовувати контрнаступ ЗСУ для оголошення війни Україні.

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