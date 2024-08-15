Україна веде виключно оборонну війну, в тому числі на території агресора для забезпечення захисту власного населення, зазначили в Офісі президента.

У прикордонних регіонах Росії, зокрема в Курській області, українці займаються виключно охоронними завданнями. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у соціальній мережі X.

"Україна не зацікавлена ​​в окупації цих територій. Але вона зацікавлена ​​у фактичному знищенні багатьох російських військових об’єктів, відтісненні залишків російських військ за межі артилерійських та балістичних ракетних ударів по українській території, утворенні поясу безпеки навколо кордонів України, знищенні військової матеріально-технічної бази та інфраструктури (включаючи бази зберігання, навчальні центри та місця зосередження техніки)", - заявив Подоляк.

Також чиновник зауважив, що Україна і Росія ведуть різні війни, які мають чітке юридичне визначення.

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"Якщо Росія свідомо напала на Україну з метою вбивства мирного населення та окупації її території, що є безумовним воєнним злочином, то Україна веде виключно оборонну війну, в тому числі на території агресора для забезпечення захисту власного населення, що є її безумовним правом", - підсумував Подоляк.

Операція в Курську - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 та 14 серпня ЗСУ просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів. Водночас росіяни риють окопи та бояться, що ЗСУ розширять прорив.

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна. За його словами, глобальний сенс цієї операції – "показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором".

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