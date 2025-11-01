Зброю надає Німеччина у співпраці з іншими партнерами.

Найближчими днями Україна отримає дві пускові установки до зенітно-ракетних комплексів Patriot, їх нададуть європейські партнери. Про це повідомляє канал German Aid to Ukraine у соцмережі Х.

"Оголошена на початку серпня 2025 року поставка двох пускових установок MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу до України, яка значною мірою була профінансована Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершена найближчими днями!" - йдеться у повідомленні.

Потреба України в системах Patriot

Як писав УНІАН, у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує контракт на придбання 25 систем Patriot. За його словами, це не буде одномоментна поставка, комплекси будуть надходити впродовж кількох років у міру того, як їх виготовлятиме компанія-виробник.

Проблема полягає у тому, що черга на купівлю цих систем вже і так є досить довгою. За словами Зеленського, Україна просить європейських партнерів поступитися місцем у черзі, аби поставки у першу чергу йшли нам, а вже потім тим країнам, які наразі ні з ким не воюють.

Паралельно ведеться робота над тим, аби Україна продовжувала отримувати системи ППО безпосередньо з армійських складів європейських країн. Саме в межах цієї програми Німеччина і передає дві своїї установки Patriot.

