Дві неповнолітні сестрички розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Україна повернула на волю двох дітей з тимчасово окупованої території російськими загарбницькими військами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону", - повідомив Лубінець.

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"Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася", - додав омбудсмен.

Повернення українських дітей з російського полону

Як повідомляв УНІАН, у липні Лубінець заявив, що визволення українських цивільних заручників з російської неволі може тривати десятиліттями, якщо не буде створено дієвого механізму для їх повернення. Омбудсмен пропонує за участі Туреччини створити платформу для звільнення українських цивільних з російської неволі.

Станом на 7 липня 2023 року Україні вдалося повернути 382 українські дитини.

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