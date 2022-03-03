У Києві наполягають на діях з боку МАГАТЕ задля негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань ближче ніж 30 км від АЕС.

Україна просить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"З метою повернення ситуації, пов’язаною з безпекою ядерних установок та об’єктів на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження, у правове поле наполягаємо на здійсненні невідкладних рішучих дій щодо (…) звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою запровадити А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК "Енергоатом", – йдеться у спільному зверненні до МАГАТЕ від 2 березня.

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Відповідно до тексту звернення, представники України також наполягають на діях з боку МАГАТЕ задля негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань ближче ніж 30 км від АЕС, а також активізації штабу при Центрі з інцидентів і аварійних ситуацій (ЦІАС МАГАТЕ) з координації дій для запобігання реалізації актів ядерного тероризму на ЧАЕС і гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу.

"Факт захоплення відомої у всьому світі ЧАЕС має усі ознаки акту ядерного тероризму, вчиненого щодо ядерних об’єктів ЧАЕС та її персоналу військовими формуваннями РФ", – наголошується у зверненні.

Його автори підкреслили, що персонал ЧАЕС, який уже сьому добу утримується російськими військовими без ротації, зазнає психологічного тиску та морально виснажений, і як наслідок має обмежені можливості для спілкування, пересування й здійснення у повному обсязі регламентних і ремонтних робіт, що призводить до порушення радіаційного режиму та становить небезпеку для їхнього життя і здоров’я.

"Інформуючи МАГАТЕ про стан безпеки ядерних об’єктів в умовах військових дій, ми очікуємо на конкретні спільні дії з боку МАГАТЕ у вигляді "тиску рівних", який зазвичай використовується країнами – членами організації до сторін, які ухиляються від дотримання пріоритету безпеки", – підкреслюється у зверненні.

Водночас його автори наголошують на тому, що Росія повністю ігнорує принципи миру, безпеки та єднання, задля яких створювалося МАГАТЕ у структурі ООН, і через це пропонують виключити доступ РФ до інтелектуальних та технічних ресурсів агентства з одночасним посиленням контролю за використанням ядерного матеріалу в цій країні.

Крім того, вони наполягають на розірванні всіх відносини з усіма відповідальними за атомну енергетику громадянами РФ, які працевлаштовані в усіх структурах ООН.

"Спільне перебування в міжнародних організаціях в наявному форматі з такими країнами-членами є неприйнятним для України і, сподіваємося, для інших країн-членів також", – висловили надію автори звернення.

Вони також акцентували на тому, що військова агресія РФ як ядерної держави проти України під цинічною назвою "спеціальна операція з примушенням до миру" зруйнувала фундаментальні основи системи міжнародної безпеки, сформованої після Другої світової війни.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

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