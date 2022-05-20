Російські екіпажі дальніх бомбардувальників відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини Криму.

Російські окупанти визначають нові рубежі для пуску ракет по території України.

Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по території нашої держави. Як стало відомо нашій розвідці, російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Житомирська область готується до можливого нападу з території Білорусі. А сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по місту Малин.

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