В акваторію Чорного моря вийшов фрегат "Адмірал Ессен".

В Україні рівень ракетної небезпеки став червоним - Сили оборони побачили у Чорному морі небезпечний фрегат Росії з "Калібрами".

Йдеться про корабель "Адмірал Ессен", який тримає напоготові вісім згаданих ракет, акцентує відомство.

Там заявили, що Росія провела тривожну ротацію: замість малого ракетного катера на бойове чергування виведено носій "Калібрів".

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"Рівень ракетної загрози - високий!", - наголошують у Силах оборони.

Що відомо про корабель "Адмірал Ессен"

Це другий фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ РФ. 7 листопада 2014 року його спустили на воду. Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс". 24 лютого 2022 року він атакував гарнізон на острові Зміїний (Одещина). У березні 2022 року брав участь в обстрілах Одеси.

Якою була зранку акваторія Чорного моря

Вранці 20 січня в акваторії Чорному морі перебувало два кораблі ворожого флоту, серед яких - малий ракетний катер з ракетами "Калібр" на борту. В Азовському морі на бойовому чергуванні був один корабель РФ.

Також йшлося, що ворог вперто продовжує марні штурми позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра, але українські захисники продовжують заходи щодо розширення плацдарму та завдають втрат окупантам. За минулу добу на лівому березі ліквідовано 18 окупантів, дві гармати, міномет, моторний човен, спостережний пункт та польовий пункт боєпостачання ворога, а також - самохідну артилерійську установку 2С7М "Малка". Також на брухт пущено реактивну систему залпового вогню "Град" - російську РСЗВ уразили за допомогою ракетного комплексу HIMARS.

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