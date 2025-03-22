Створено щонайменше три наземні пускові установки для запуску цих модифікованих ракет.

Після розпаду СРСР у 1991 році Україна отримала у спадок значний арсенал ракет класу "повітря-повітря" Р-73. Ці ракети, що важать 100 кг, оснащені інфрачервоним наведенням і використовуються українськими винищувачами МіГ-29 та Су-27 для ураження цілей за тепловими сигнатурами реактивних двигунів на відстані до 30 км, пише Forbes.

Як і багато подібних ракет, Р-73 можна запускати не лише з літаків, а й із наземних платформ. Тому, коли запаси спеціально розроблених теплових ракет класу "земля-повітря", таких як 9М33 для ЗРК "Оса", почали вичерпуватися, Україна вирішила адаптувати для цих цілей Р-73.

Сьогодні відомо щонайменше про три різні наземні пускові установки для Р-73 в Україні: вантажну пускову установку Gravehawk, створену британськими фахівцями, модифікований варіант ЗРК "Оса" та ще одну установку, ймовірно, також на базі вантажного автомобіля.

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Британія почала будівництво 17 Gravehawk для України минулого року. У 2023-му також з’явилася модернізована версія "Оси" з підвіскою для Р-73. Нова пускова установка була прийнята на озброєння 3-ю десантно-штурмовою бригадою ЗСУ цього місяця.

"Попри поважний вік засобів та обмеження тактико-технічних характеристик, ми знаходимо можливості для модернізації та впровадження новітніх підходів", – зазначив військовослужбовець 3-ї десантно-штурмової бригади Максим Зайченко.

Він має рацію - Р-73 справді не нова, адже була прийнята на озброєння ще в 1980-х. Проте можливість модернізації залишається, особливо для України.

Ще на початку 2000-х київське ЦКБ "Арсенал" розробило для Р-73 нову систему самонаведення в період, коли українська та російська оборонна промисловість активно співпрацювали у сфері виробництва боєприпасів. Ця система виявилася чутливішою та менш вразливою до перешкод порівняно з попередніми моделями.

Наразі невідомо, чи оснащені українські Gravehawk, модернізовані "Оси" та інші платформи вдосконаленою ГСН. Однак ця технологія існує принаймні в теоретичному вигляді. З огляду на прагнення українських військових посилити протиповітряну оборону на передовій, логічно припустити, що вони намагатимуться використати всі можливі засоби для вдосконалення озброєння.

Що передувало

Раніше у Великій Британії офіційно представили зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, створений спеціально для України. Нова системи протиповітряної оборони Gravehawk, яку Україна отримає від Великої Британії, може запускати дешеві ракети для збиття ворожих дронів.

Аналітик уточнив, що може бути багато варіантів, які саме ракети може запускати ця система, у тому числі радянські ракети Р-73/Р-74. Ці ракети є у величезній кількості на складах в Україні і вже використовуються у морських дронах для збиття російських вертольотів.

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