Президент наголосив, що Україна б’ється та битиметься далі заради головного слова: "Перемога".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році українці обрали опір і боротьбу, і немає інших варіантів, лише перемога.

У новорічному привітанні президент зазначив, що минулий рік для українців почався 24 лютого.

"Цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прелюдій. Різко. Рано. О 4-й годині. Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь – страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно", – додав він.

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Зеленський наголосив, що це був рік України та українців.

"24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі", – сказав глава держави.

Він підкреслив, що 24 лютого мільйони українців зробили вибір, обравши не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, не втечу, а зустріч ворога, а також опір та боротьбу.

"Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слухаємо. Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо: у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу. З багатьох цеглинок – сотень інших перемог", – додав Зеленський.

Президент зауважив, що українці перемогли паніку, сумніви, зневіру, страх і повірили в себе й у свої сили, а також у Збройні сили України, розвідку, Нацгвардію, СБУ, Сили спеціальних операцій, прикордонників, Сили територіальної оборони, ППО, поліцію, ДСНС.

"В усі наші сили оборони й безпеки. Я пишаюся вами всіма, наші воїни", – додав він.

Зеленський припустив, що 2022 рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу.

"Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок – їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир – Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали всі сльози. Прокричали всі молитви. 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити", – сказав глава держави.

У привітанні президента показали кадри перших ударів 24 лютого, а також відео ударів, які були згодом – протягом наступних місяців.

"Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало, – наш дух", – зауважив він.

Після цих слів Зеленського українцям показали кадри перемог за місяці війни. Зокрема, героїчної оборони Києва, Харкова, Миколаєва, "бавовну" на Антонівському та Кримському мостах, звільнені Ізюм, Балаклію й Куп’янськ, а також Херсон.

"І молимося, що буде Кремінна та Сватове, Мелітополь, увесь Донбас, Крим. Ми б’ємося й битимемося далі. Заради головного слова: "Перемога". Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в мить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати всім вам: українці, ви неймовірні! Погляньте, що ми зробили й що ми робимо", – сказав він.

Зокрема, президент навів приклади того, що зробили українці: як українські воїни з перших днів розгромлюють "другу армію світу", як зупиняли колони ворожої техніки, як дід зупиняв руками танк, як жінка збила дрон банкою помідорів, як в окупації крали ворожі танки, БТРи, гелікоптер, снаряди, як збирали за години на "Ловців "шахедів", морські дрони, броньовики, швидкі й "Байрактари", як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву й холод, як підтримували один одного і державу.

Новорічне привітання Зеленського

У традиційному новорічному зверненні до українців президент України Володимир Зеленський побажав їм перемоги. Він також зазначив, що хоче, аби цей рік став роком повернення. Щоб українські військові та полонені повернулися до рідних, а переселенці – додому. А також, щоб Україна повернула під повний контроль кордони в межах 1991 року.

Президент також подякував кожному регіону України за незламність. Зеленський наголосив, що на війні важливий кожен. Президент додав, що у великій війні немає маленьких справ і немає непотрібних людей.

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