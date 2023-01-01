Президент наголосив, що Україна готова за це боротися.

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком. Глава держави побажав, щоб 2023-й став роком повернення українців додому, а кордонів – до меж 1991 року.

У новорічному привітанні президент наголосив, що цей рік має стати роком повернення. Повернення українських воїнів та полонених до родин, а переселенців – додому.

"Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог", – зазначив він.

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Зеленський також побажав, щоб 2023 рік став роком повернення того, що вкрали в українців: дитинства дітей, спокійної старості батьків.

"Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів. На кавуни в Херсон. І на черешню в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні. Наші друзі – вірні", – сказав глава держави.

Він побажав, щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з’явилася головна цифра і головний успіх – 603 тисячі 628 кілометрів квадратних – площа незалежної України, як це було з 1991 року і як буде завжди.

"Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі – це Україна. Слава Україні! З Новим роком", – підсумував Зеленський.

Прогнози для України на 2023 рік

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон озвучив власний прогноз на 2023 рік, привітавши усіх з Новим роком. Він заявив, що 2023 рік ознаменується перемогою України та поразкою Володимира Путіна.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прогнозує, що наступний, 2023 рік, принесе Україні радість та перемогу. Натомість на керівництво РФ у наступному році чекатиме трансфер влади.

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