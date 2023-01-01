Президент наголосив, що у великій війні немає маленьких справ чи непотрібних людей, а кожен українець – борець, фронт та основа оборони.

Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні подякував кожному регіону України за незламність.

У новорічному привітанні Зеленський наголосив, що на війні важливий кожен: той, хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку; той, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом; хто на блокпосту й на електростанції; журналісти й дипломати, комунальники та рятувальники; усі, хто працює, вчиться в університеті або школі, і навіть ті, хто тільки вчиться ходити.

"Все це – заради них. Наших дітей. Наших людей. Нашої країни. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Кожен із нас – борець. Кожен із нас – фронт. Кожен із нас – основа оборони. Ми б’ємось як одна команда – уся країна, усі наші регіони. Я захоплююся вами всіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України", – сказав він.

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Зокрема, глава держави згадав про "понівечений, але нескорений" Харків.

"Ви довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків – це українське місто. Місто-герой", – підкреслив він.

Також президент відзначив незламний Миколаїв, який "героїчно витримує всі удари".

"Місто на хвилі, яке долає всі шторми", – додав він.

Зеленський також нагадав, що Сумщина й Суми одними з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів, для яких Сумщина стала кісткою в горлі.

"Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони, взяли перших полонених. Сумщина – це сила", – наголосив він.

Водночас глава держави згадав про Дніпро, який "став опорою й надійним тилом фронту, який приймав людей, повертав пораненим бійцям життя та живе, попри постійні удари".

"Одеса. Сонячна й привітна, тепер – фортеця. Світова фортеця. Яка захищає нас і яка захищає світ. Годує його, щодня відправляючи морем мільйони тонн порятунку. Бо вона – Одеса-мама", – наголосив Зеленський.

Мешканців Херсона президент назвав героїчними людьми.

"Ви були в окупації понад вісім місяців. Без новин. Без зв’язку. Відірвані від України. Тисячі з вас виходили на акції проти рашистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула й не буде боротися за вас. Але ви вірили й попри все дочекалися. Обличчя Херсона посічене уламками снарядів, але головне, що Новий рік ми зустрічаємо вільними й разом під синьо-жовтими прапорами. А, отже, все відновимо, усе відбудуємо. Так само, як Чернігів і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут", – зауважив він.

Зеленський також згадав міста, які стали прихистком для мільйонів українців: Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, які отримують й передають мільйони тонн допомоги з Європи та світу: Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк, які приймають в евакуації бізнес, підприємства, університети: Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкаси.

"І ті, хто чекає Україну. І дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Завдяки вам, наші воїни! І, звісно, Київщина й Київ – серце наше, яке завжди б’ється завдяки вам, усі наші українці! Ми всі – одна сім’я. Одна Україна", – підкреслив президент.

Новий рік 2023: як вітали Україну

У новорічному привітанні Володимир Зеленський побажав Україні перемоги. Він також зазначив, що хотів би, щоб цей рік став роком повернення – військових та полонених до родин, переселенців – додому.

Напередодні Нового року президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена привітали українців з цим святом й озвучили одне бажання. Вони з першою леді побажали, щоб 2023-й став роком перемоги.

Крім того, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон озвучив власний прогноз на 2023 рік, привітавши усіх з Новим роком. Він заявив, що 2023 рік ознаменується перемогою України та поразкою Володимира Путіна.

Водночас французький президент Еммануель Макрон пообіцяв підтримувати Україну "до перемоги".

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