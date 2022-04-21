Контролювати проставлення печатки про перетин кордону з Польщею потрібно тільки у закордонному паспорті.

Українці й надалі можуть заїжджати та виїжджати з Польщі по внутрішньому паспорту громадянина України, як старого зразка, так і нового - у формі ID-картки. Печатка про перетин кордону з Польщею ставиться тільки у паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

Про це повідомила речниця Кризового медіацентру при Посольстві України в Польщі Юлія Бородій в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, до Польщі прибуло понад 2 млн людей. Під час воєнного стану, у зв’язку з тим, що виготовити закордонний паспорт на сьогодні є проблематично, українцям надалі подовжена можливість перетинати кордон з Польщею по внутрішньому паспорту громадянина України як старого зразка, так і нового – у формі ID карти. Якщо говорити про дітей, то неповнолітні громадяни України можуть перетнути кордон на підставі свідоцтва про народження або якщо вони вписані до паспортів своїх батьків.

Бородій звернула увагу, що контролювати проставлення печатки про перетин кордону потрібно тільки у закордонному паспорті.

"Печатка про перетин кордону ставиться тільки у паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Якщо людина перетинає кордон за внутрішнім паспортом старого зразка або нового у формі ID-картки печатку, зрозуміло, немає куди поставити Але це не означає, що виїзд особи не фіксується. Існує єдиний реєстр, єдина Європейська база про перетин кордону, в якій фіксуються в’їзди та виїзди всіх громадян" - зазначила вона.

Речниця пояснила, що громадянам України, які прибувши до Польщі, потребують підтвердження про свій в’їзд після 24 лютого, зокрема, для виготовлення документів на території Польщі на отримання допомоги або для звернення у медичні установи. Така особа може звернутися до відповідно компетентних органів Польщі, воєводських управлінь, де буде підтверджено перетин кордону даною особою. Це буде зроблено на основі даних єдиної європейської бази про перетин кордону, доступ до яких мають воєводські управління.

"Для громадян України, які прибули у Польщу за внутрішнім паспортом, але планують продовжити далі пересування територією ЄС, необхідно в обов‘язковому порядку звернутись до консульських установ України на території Польщі. Там потрібно отримати свідоцтво, яке підтверджує громадянство України та підтверджує особу. Це свідоцтво є двомовне - українською та англійською мовою. Внутрішній паспорт України містить інформацію тільки українською мовою, для того, щоб інші закордонні установи могли відчитати ті дані, які зазначені у внутрішньому паспорті необхідно отримати зазначене свідоцтво" - акцентувала речниця кризового медіацентру при Посольстві України в Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що громадяни України більше не зможуть перетинати кордон за внутрішніми українськими документами, окрім окремих випадків.

В перші тижні війни сервісні центри не працювали, тому було прийнято рішення пропускати громадян або за внутрішніми документами, або за документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент сервісні центри працюють і варто дотримуватись того порядку перетину кордону, де визначено, що кордон можна перетнути за закордонним паспортом. Дітям дозволено перетинати кордон або за паспортним документом, або за свідоцтвом про народження.

При цьому речник зазначив, що прикордонники можуть приймати окремі рішення про пропуск людей з регіонів, де ведуться бойові дії, і за внутрішніми паспортами.

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