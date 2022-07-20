Розкривати таку інформацію можна лише після офіційного повідомлення Генштабу.

Українців закликали не називати види зброї, з якої ЗСУ вражають цілі, до того, як це зробить Генштаб.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у своєму Facebook.

За її словами, цю інформацію може використати ворог.

"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати першими говорять військові. Ту інформацію, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовує ворог", - наголосила заступниця міністра оборони.

Маляр також попросила не називати цілі, по яким, нібито, влучили військові.

"Приміром, не треба називати види зброї з якої ЗСУ влучає у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові знищили у Лазурному надсучасну російську РЛС.

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