Українські військові знищили у Лазурному надсучасну російську РЛС / фото з відкритих джерел

Військовослужбовці Збройних сил України знищили у Лазурному Херсонської області надсучасну російську радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Підліт". 

Про це в Telegram повідомив спікер очільника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. 

"Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС. Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці", - повідомив Братчук. 

Зокрема, дана радіолокаційна станція призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д. 

"У війська ППО Росії постачання даних РЛС розпочато в 2015 році і сьогодні це як найбільш "сучасні", так і найменш поширені РЛС", - додав він. 

Братчук підкреслив, що Збройні сили України продовжують відпрацьовувати об'єкти протиповітряної оборони ворога. 

"Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", - наголосив він. 

Радіолокаційний комплекс Підліт / фотоt.me/Bratchuk_Sergey/

Раніше УНІАН писав, що Сили спеціальних операцій України розбили окупантів у бою і захопили портативну РЛС "Фара".

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