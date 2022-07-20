Дана радіолокаційна станція призначена для видачі цілевказівки для зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400.

Військовослужбовці Збройних сил України знищили у Лазурному Херсонської області надсучасну російську радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Підліт".

Про це в Telegram повідомив спікер очільника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС. Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці", - повідомив Братчук.

Зокрема, дана радіолокаційна станція призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.

"У війська ППО Росії постачання даних РЛС розпочато в 2015 році і сьогодні це як найбільш "сучасні", так і найменш поширені РЛС", - додав він.

Братчук підкреслив, що Збройні сили України продовжують відпрацьовувати об'єкти протиповітряної оборони ворога.

"Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", - наголосив він.

Раніше УНІАН писав, що Сили спеціальних операцій України розбили окупантів у бою і захопили портативну РЛС "Фара".

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