Західні матеріальні засоби залишаються найважливішим вирішальним фактором для боєздатності української армії.

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати наявні підрозділи та створювати нові. Втім, вирішальною для українців на фронті є західна допомога.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу.

Водночас всіх мобілізованих військовослужбоців необхідно забезпечити зброєю. Тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити виснажені та створити нові підрозділи.

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Аналітики ISW зауважують, що західні матеріальні засоби залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову потужність.

Зниження призовного віку в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Відповідний законопроект підписав президент України Володимир Зеленський 2 квітня. Закон набуває чинності на наступний день після публікації.

За даний закон парламент проголосував 30 травня 2023 року. 304 депутати підтримали тоді законопроект з реєстраційним номером 9281.

Законопроект ініціювало Міністерство оборони України. Вони зазначали, що під час дії правового режиму воєнного стану нема потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. Адвокат Тарас Никифорчук зазначав, що після зниження граничного віку призовників до 25 років з'явиться досить серйозна велика група молодих людей, яких можна буде призвати до Збройних Сил України.

В той же час адвокат Ростислав Кравець зазначав, що українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Він наголошував, що мобілізовувати примусово чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено.

Втім, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, то мобілізувати його до 25 років цілком мають право. Поняття "призовник" та "військовозобовʼязаний" часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим. Проте це не зовсім так.

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