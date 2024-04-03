Україна вже зупинила близько 14% всіх нафтопереробних потужностей РФ.

Нещодавня атака українських безпілотників по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан свідчить про перелам у стратегії України в нанесенні ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії.

Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи удар дронами НПЗ "Танеко" у місті Єлабуга, який стався 2 квітня. Вони звернули увагу на те, що підприємство віддалене від українського кордону на понад 1200 км.

Агентство Reuters підрахувало, що всі завдані удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей РФ.

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"2 квітня сталися перші українські удари по Татарстану, і відстань цілей від кордонів України є значним переламом у продемонстрованій здатності України наносити удари на великі відстані в глибокому російському тилу. За оцінками ISW, такі українські удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію", - зазначили аналітики.

Водночас самі росіяни стверджують, що засоби радіоелектронної боротьби придушили дрон, просто він впав і спричинив цим пожежу. При цьому вони не визнають, що удари завдали будь-якої суттєвої шкоди заводам з виробництва безпілотників чи НПЗ.

Удари по Татарстану: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня на території Росії було атаковано два об’єкти в Татарстані. На НПЗ у Нижньокамську після влучання в установку первинної переробки нафти виникла пожежа.

Другий удар прийшовся по підприємству зі збирання ударних безпілотників типу "Шахед" (росіяни називають "Герань-2"), яке розташоване в місті Єлабуга за більш ніж 1000 км. від кордону з Україною.

Наразі це найглибші удари по території Росії за весь час повномасштабного вторгнення. Для удару по НПЗ "Танеко" в Татарстані дрон пролетів щонайменше 1300 кілометрів від лінії фронту.

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