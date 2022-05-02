На його думку, це призведе до краху путінського режиму.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація в Росії, оскільки це прискорить крах путінського режиму.

Про це він розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Загальна мобілізація в Росії - благо для України. Тому що почнеться останній відлік днів режиму Путіна, дуже швидкий зворотний відлік. Це буде вже невпинний процес. Найкраще, що може статися, це загальна мобілізація в Росії. Це настільки хороший для нас козир, що навіть не хотілося говорити", - сказав Арестович.

На його думку, таке рішення влади може виявити, що в Росії набагато більше осередків легіону "Свобода Росії", а інші люди можуть почати приєднуватися до нього.

"Вони не прогодують цю масу людей. І це почне обрушувати російську економіку ще швидше, ніж зараз", - зазначив Арестович.

Радник глави ОП вважає, що озброєні чоловіки можуть піти проти уряду і повторити революцію 1917 року.

"Ці нормальні російські мужики, яких смикнуть від сімей, вони й постукають в бункер прикладом", - заявив він.

Нагадаємо, що в Україні проти окупантів воюють і громадяни Росії. Вони вже сформували свій легіон і отримали форму.