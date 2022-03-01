Водночас він зазначає, що "складнощі є".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що українська армія сильна і розуміє, що робить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Ми чітко були свідомі того, що росіяни зроблять таку річ. Ми розуміли, про що йдеться. Ми розуміли це доволі давно. Ми готувалися. І сказати, що для нас це була несподіванка, я не можу. Більш того, я можу сказати, що о 5-й годині, коли розпочалася ця війна, о 05.15 у президента вже зібралися всі представники Ради нацбезпеки і оборони. Тому що ми були готові до того... ми мали інформацію, що це може відбутися. Але до останнього часу ми в це не вірили, і вважали, що це не може відбутися саме з боку Білорусі. На превеликий жаль, це сталося", - сказав Данілов.

Він наголосив, що українська армія сильна і розуміє, що робить.

"Треба чітко усвідомлювати: наша армія сильна, ми розуміємо, що ми робимо... Складнощі є. Тому що ніхто не уявляв, що така армада посунеться на нашу країну. Але я хочу сказати: наші військові свідомі, вони розуміють, що їм треба робити", - додав він.

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