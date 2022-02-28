Ключове питання перемовин - негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Українська делегація прибула в район українсько-білорусько кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, до складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Зазначається, що ключове питання перемовин - негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Нагадаємо, сьогодні можуть відбутися перші переговори з країною-агресором з моменту початку повномасштабної війни проти України. Місце проведення - в районі річки Прип'ять на українсько-білоруському кордоні.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який входить до складу української делегації на переговорах з Росією в Білорусі, заявив, що вони сьогодні проводяться для того, щоб "почути пропозиції".

Вас також можуть зацікавити новини: