Він зауважує, що Болгарія теж надає Україні певну defence-підтримку.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Болгарія - серед дружніх для України країн в контексті підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, відповідаючи на запитання журналістів щодо підтримки України Болгарією в контексті військової допомоги.

"Я був відкритим і відвертим, коли я подякував прем'єр-міністру, який нам дійсно допомагає. Не просто хоче допомогти, не просто обіцяє. А який допомагає", - зазначив Зеленський.

Він додав, що кожна країна допомагає тим, чим може.

"Іноді та чи інша країна може мати, наприклад, тисячу літаків і не виділити жодного. А хтось може їх не мати, а дати більше, ніж у тебе є. І тому я вважаю, що Болгарія серед дружніх країн з того другого списку, про який я щойно вам сказав. Допомагати різними кроками: і санкційними, і щодо підтримки членства в Європейському Союзі, і щодо ремонту важливої техніки..., яка сьогодні може просто зберегти життя людей. Це також підтримка, defence-підтримка, щодо захисту нашої держави", - зазначив президент України.

Парламентська криза у Болгарії через Україну

Як писав УНІАН, 27 квітня президент Болгарії Румен Радев виступив проти поставок Україні зброї, оскільки ця допомога означатиме, на його думку, "залученість до конфлікту".

Крім того, глава іноземної держави додав, що не має необхідності відвідувати Київ.

Питання військової підтримки України у парламенті Болгарії викликало розкол між соціалістами та демократами.

Перші погрожували покинути коаліцію у разі поставок зброї ЗСУ, інші навпаки підтримували передачу озброєння Києву, однак теж заявили про можливий вихід з більшості.

Напередодні Росія перервала поставки газу Болгарії. Це вдарило і по без того хиткому становищу, в якому опинився політикум країни.

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