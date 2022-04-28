Президент наголосив, що зараз Україна захищає цінності всієї Європи, всього світу, свободу для кожного європейського народу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у цій війні Росія не досягне нічого, крім зневаги та осуду усіх порядних людей у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

"Уже 64-й день поспіль ми бачимо, чого варті заяви російських посадовців. Уже 64-й день поспіль агресор атакує нашу державу, наших людей, наших цивільних, наших військових, руйнує все і всіх вбиває. Вбиває звичайних людей і знищує будинки, інфраструктуру, школи, садочки, університети. І вже 64-й день поспіль ми стоїмо, а вони так нічого й не досягли", - зазначив президент.

Зеленський упевнений, що РФ не досягне нічого, крім зневаги та осуду усіх порядних людей у світі.

"Виявилося, їх дуже багато. Ми відчуваємо, що весь цивілізований світ солідарний сьогодні з Україною, у тому числі й Болгарія", - додав він.

Глава держави наголосив, що Україна цінує це.

"Україна зараз як ніколи потребує підтримки, підтримки від наших надійних друзів, щоб відстояти право на життя для нашого народу, на нашу власну державу, на європейське майбутнє. Але ця боротьба – не тільки боротьба за Україну, адже зараз в Україні ми захищаємо цінності всієї Європи, всього світу, свободу для кожного європейського народу. І саме зараз в Україні вирішується, чи зможуть інші народи Європи жити вільно, демократично", - заявив Зеленський.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 осіб було поранено.

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