Знищено 10 одиниць ворожої техніки.

Збройні сили України на півдні за добу знищили 26 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Під час виконання вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 рашистів та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця", - йдеться у повідомленні.

При цьому, на лінії зіткнення південного фронту обстановка залишається напруженою.

Зокрема, продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, російські окупанти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.

"Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині", - зазначається у повідомленні.

"Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель. Але це не знижує ступень загрози ані ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря, а також зберігає вірогідність десантної операції", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти відбирають приватні АЗС, щоб продавати завезене з Криму пальне.

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