Сили оборони уразили одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, - Генштаб

Масштаби збитків уточнюються.

18 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область, РФ). Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зафіксовано пожежу на території підприємства. Масштаби збитків уточнюються.

Зазначається, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

"Також, 19 травня, уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Оновлено о 15:25. Також 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт противника у районі Тьоткіного (Курська область, РФ), а також пункти управління БПЛА у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Крім того, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на ТОТ Донецької області.

"Українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Ураження протидиверсійного катеру та пунктів управління БПЛА росіян - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 травня та в ніч на 18 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено протидиверсійний катер проєкту "Грачонок" у районі Каспійська (республіка Дагестан, РФ).

Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено пункти управління БПЛА противника у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області РФ.

Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області.

Вас також можуть зацікавити новини: