Зніщено 3 РСЗВ БМ-21 "Град", 2 артзасоби, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 засіб радіоелектронної боротьби.

Минулої доби, 29 лютого, українська авіація атакувала 10 районів зосередження особового складу противника. Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, Повітряні сили ЗСУ знищили три російських бомбардувальники Су-34.

Водночас ракетні війська уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян, 3 РСЗВ БМ-21 "Град", 2 артзасоби, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 засіб радіоелектронної боротьби противника.

При цьому загарбники завдали 3 ракетних та 91 авіаційний ударів, здійснили 142 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Загарбники також атакували України ударними дронами "Shahed-136/131".

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Крім того, авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської та Луганської області. Наймасовіший обстріл спіткав Запорізьку область. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку ворог не заспокоюється - лише за добу там було 25 невдалих спроб противника пробити оборону ЗСУ. Ще 30 атак було на Новопавлівському напрямку.

За даними ISW, російські окупанти просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв. Крім того, у звіті йдеться, що окупанти просунулися на захід від Авдіївки. Геолоковані кадри показують, що російські війська просунулися в поля на південь і південний захід від Степового, а також на північний захід від Ласточкиного.

За останні 13 днів Україна знищила 13 російських літаків. У ЗСУ є зброя, здатна діставати їх на великій відстані, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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