Воїни обіцяють обов’язково повідомити, якщо буде п'ятий раз.

Вчетверте 58-а окрема мотопіхотна бригада ім. Гетьмана Івана Виговського розбила російську понтонну переправу на одному і тому ж місці.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"У нас, звісно, не Чорнобаївка, але виговці у своєму районі відповідальності теж уже чотири рази розфігачували росіянську понтонну переправу на одному і тому ж місці. Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною – у кацапів, мабуть, тактика така", - зазначили захисники.

Воїни обіцяють обов’язково повідомити, якщо буде п'ятий раз.

Нагадаємо, система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, 16 березня показала світлини знищеної російської техніки в Міжнародному аеропорту "Херсон" в селищі Чорнобаївка поблизу Херсона. Унаслідок артилерійських обстрілів були знищені принаймні три російські гелікоптери у самому аеропорту. Також постраждали декілька військових машин поблизу аеропорту.

Вважається, що це був найруйнівніший відомий удар, який українські військові завдали по російських вертольотах під час цієї війни. 14 березня супутникові знімки від Maxar Technologies показали низку російських військових гелікоптерів в аеропорту, а на його околицях також були видні десятки одиниць ворожої військової техніки.

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