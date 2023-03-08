Українська авіація за добу завдала одного удару по позиції ворожого зенітно-ракетного комплексу, зазначили у Генштабі.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження сил російських окупантів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 середи, 8 березня. За його даними, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

"Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та одного удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника", - зазначили в Генштабі.

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Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це треба знати

Увечері 8 березня Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та не припиняють штурмувати місто Бахмут.

Вороги на Донбасі зазнають величезних втрат. Втрати РФ в Україні вже становлять близько 155 530 загарбників.

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