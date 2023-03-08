Дії керівників армії окупантів призводять до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть.

Серед мобілізованих до збройних сил Росії відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу.

"Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть.

Відео дня

Невдоволення російських військових: деталі

У Білгородській області "мобіки" збунтувалися і заявили про відмову штурмувати українські села. Вони записали відеозвернення, в якому розповіли, що на Донбас з бєлгородського Шебекіного їх перекинули на початку березня.

Родичі ліквідованих російських бойовиків скаржаться, що РФ не евакуює їхніх поранених чоловіків з поля бою. У російських соцмережах жінки заявили, що шукають своїх чоловіків ще з січня і навіть пишуть до військового керівництва, щоб окупантів евакуювали з поля бою на Авдіївському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: