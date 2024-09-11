Один з OSINT-пабліків стверджує, що ворожий літак знищили бійці ГУР МО.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у розвʼязаній проти України повномасштабній війні. Зокрема, ворог міг втрати дороговартісну одиницю – винищувач Су-30.

Про зникнення літака РФ в ніч проти 11 вересня повідомляв телеграм-канал "Кримський вітер". Він начебто злетів з аеродрому "Саки" для пусків ракет Х-31П, проте зник з радарів.

"Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П. Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, (стріляли по вежах у морі) після чого зник з екрану радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край Росії). Зараз у льотних частинах метушня щодо неповернення борту на аеродром", – йшлося у повідомленні. Відео дня

Згодом російський Z-блогер Figterbomber опублікував чорно-білу фотографію винищувача, лаконічно прокоментувавши її трьома крапками:

Тим часом один з OSINT-пабліків "Око Гора" пише, що російський літак могли збити бійці Головного управління розвідки Міноборони України.

"Там до речі МО Росії писали, що бійці ГУР вночі знову намагалися захопити одну з газодобувних платформ у Чорному морі. Буде смішно, якщо Су-30СМ збили ГУРівці з ПЗРК, який був на катері. UPD: Су-30СМ був збитий із ПЗРК на катері ГУР МО", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ціна одного такого літака становить біля 33 млн доларів.

Втрати РФ у війні проти України

За час повномасштабної війни РФ проти України ворог втратив понад 628 тисяч особового складу. Крім того, було знищено тисячі одиниць військової техніки, зокрема – 8642 танки, 16938 броньованих машин, 29 кораблів та катерів, майже 15 тисяч дронів тощо.

Щодо втрат окупантів в авіації, то за два з половиною роки ворог втратив 368 літаків та 328 гелікоптерів. І це лише офіційно наведені Генеральним штабом ЗСУ дані.

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