Місто покинули й цивільні росіяни, яких відправили туди працювати.

Російське командування залишило окуповану Кремінну Луганської області на тлі інтенсивних боїв на місто. Втекли також цивільні росіяни, які приїжджали туди на роботу.

Як заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, звільнення Кремінної відкриє ЗСУ шлях на Старобільськ, або в напрямку Рубіжного та Сєвєродонецька.

За його даними, військове керівництво окупаційної армії перемістилося до інших захоплених населених пунктів, а цивільні росіяни повертаються в РФ.

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"Якісь роботи, які були навіть розпочаті, вони всі зараз заморожені. Місцевим жителям відповідають прямим текстом, що "зараз прийдуть ваші н*цики, і вони вам усе доремонтують", – поділився Гайдай.

За його словами, у ЗСУ буде мінімум два варіанти розвитку бойових дій після деокупації Кремінної. Вони зможуть просуватися далі на Старобільськ – головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту та піти в напрямку Рубіжного та Сєвєродонецька, "розколовши" угруповання РФ.

Бої за Кремінну: головні новини

Українські воїни продовжують наступати на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. Кілька днів тому голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що біля Кремінної та Сватового противники мали час замінувати все, і мають там величезну кількість техніки та резервів, тому нашим воїнам дуже важко дається кожен метр, але все одно вони потроху рухаються вперед.

Сьогодні аналітикиISW констатували, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Один з російських військових блогерів заявив, що українські війська захопили російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної. На цій ділянці українські сили, ймовірно, просувалися принаймні з 23 грудня.

New York Times пише, що українські воїни наближаються до звільнення Кремінної. Деокупація Кремінної відкриє ЗСУ шлях до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Водночас у Генштабі ситуацію навколо Кремінної наразі не коментують.

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