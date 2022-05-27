Російський літак полював за літаками української штурмової авіації.

Повітряні Сили Збройних сил України збили російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбуці.

"Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, в період з 24 лютого по 27 травня було збито 206 російських літаків.

В цілому ж, ЗСУ вже "відкобзонили" майже 30 тисяч військових РФ. Тільки за минулу добу наші воїни ліквідували 150 окупантів.

Оборона України ефективна, але разом з тим постачання окремих видів зброї може стати вирішальним фактором нашої перемоги. Зокрема, військовий аналітик Джонатан Лендлі переконаний, що якщо адміністрація Байдена таки наважиться передати Україні ракетні системи MLRS, це може стати вирішальним фактором перемоги ЗСУ.

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