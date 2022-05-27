Оборона України ефективна, але разом з тим постачання окремих видів зброї може стати вирішальним фактором перемоги ЗСУ.

Джонатан Лендлі, кореспондент агентства Reuters, що спеціалізується в питаннях національної безпеки, відреагував на повідомлення про те, що адміністрація Байдена готується схвалити передачу Україні ракетних систем MLRS.

За його словами, такий крок суттєво змінить правила гри на полі бою на користь ЗСУ, передає Sky News.

Разом з тим відставний генерал-майор армії Австралії Мік Раян, коментуючи цю новину, зазначив, що постачання Україні ракетних систем MLRS носять "стратегічний характер".

"Вони їм потрібні терміново і у великій кількості", – сказав генерал.

Що таке РСЗВ MLRS

Напередодні президент Зеленський зазначив, що для України отримання MLRS – це, по суті, питання виживання країни.

Американські РСЗВ MLRS здатні запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в Україні аналоги.

Протягом трьох місяців повномасштабної війни керівництво НАТО не наважувалося постачати важкі озброєння Україні через побоювання, що це може спричинити застосування Росією ядерної зброї. Але, як випливає з останніх повідомлень, передача Україні Америкою MLRS є лише "питанням часу".

До речі, днями міністр оборони України Олексій Резніков анонсував сюрпризи у поставках зброї за підсумками Рамштайн-2. За його словами, на зустрічі країни оголосили нові способи підтримки України, які можуть стати "game changing" у цій війні.

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