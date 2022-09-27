Відновлено роботу в Балаклії, Вербівці та Пришибі.

"Укрпошта" сьогодні відновила роботу чотирьох стаціонарних відділень в Балаклії, Вербівці та Пришибі Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Компанія відкрила відділення: 64203 (ВПЗ Балаклія); 64207 (ВПЗ Балаклія) – за тимчасовою адресою вул. Соборна, 87; 64219 (ВПЗ Вербівка); 64223 (ВПЗ Пришиб).

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Зазначається, що відділення поштового зв’язку надаватимуть базові поштові послуги – в них можна отримати або оформити доставку відправлення по Україні та оформити передплату. А також можна придбати товари першої необхідності, сплатити комунальні платежі та отримати пенсійні чи соціальні виплати.

"Наразі через проблеми з електропостачанням у відділеннях здійснюється лише готівковий розрахунок. Оплата карткою та фінансові послуги, такі як поповнення картки готівкою або зняття готівки з картки будуть відновлені одразу, як тільки в регіоні буде відновлено електропостачання", - додали в "Укрпошті".

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. В результаті ворожі сили змушені були тікати, залишаючи свою бойову техніку і боєприпаси, а також здаватися в полон.

З 13 вересня "Укрпошта" почала відновлювати роботу в звільнених містах Харківської області.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

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