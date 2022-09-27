Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

За добу на півдні українські захисники знищили 77 російський окупантів та багато ворожої техніки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами.

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"Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці", - відзначили у командуванні.

Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

"Підтверджені втрати ворога складають: 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С", 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ЗСУ знищили в Баштанському районі Миколаївської області ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".

Ситуація на південному фронті

На півдні України наші захисники з першого дня повномасштабного вторгнення РФ чинять опір російським загарбникам.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що Збройні сили України впевнено просуваються у Херсонській області.

Днями начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що у росіян останнім часом є проблеми з воєнною активністю.

Водночас останнім часом окупанти атакують Одесу дронами-камікадзе. Ворожні атаки відбулися 23 вересня, 25 вересня та в ніч на 26.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наші військовослужбовці вже працюють над методиками їх ліквідації.

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