"Червоний" втратив багато крові та його не могли швидко евакуювати з лінії вогню.

На Східному напрямку бійці "Азову" здійснили унікальну операцію з порятунку свого побратима, який отримав надважке поранення в шию.

Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", через значну крововтрату та складну ситуацію на полі бою, медики вдалися до радикального рішення — доставити кров для переливання безпосередньо в окоп за допомогою дрона.

"Захисник на позивний "Червоний" отримав важке уламкове поранення в шию. Ситуація ускладнювалася великою втратою крові та неможливістю швидко евакуювати бійця з лінії вогню. Шанси на виживання були мінімальними. Проте, завдяки злагодженій роботі побратимів та медиків, було прийнято рішення використати дрон для доставки крові прямо на позицію "Червоного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на позицію було скинуто кілька "пакунків" з компонентами донорської крові. Та бійці "Азову" успішно здійснили переливання крові пораненому товаришу. Згодом воїна евакуювали з поля бою, де медики стабілізували його стан. За словами військових, таке рятування – рідкість – "один на мільйон", коли з таким пораненням "доїжджають" з передової. Зараз лікарі борються за життя "Червоного".

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Раніше УНІАН писав, як медикам доводиться працювати на фронті. Російські безпілотники та артилерія становлять постійну небезпеку на лінії фронту в Україні, тому бригади медиків воліють працювати вночі, евакуюючи поранених бійців під покровом темряви. Це небезпечна робота - смертоносна війна безпілотників і артилерії навколо. Загроза настільки сильна, що команда воліє, коли це можливо, працювати тільки вночі. Вдень ризик стати ціллю російських безпілотників часто занадто великий.

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