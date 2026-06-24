Ураження Центру космічного зв'язку в Московській області: Генштаб навів 'смачні' подробиці

Цей об'єкт використовується ворогом для військового зв'язку.

В ураженому Центрі космічного зв'язку (ЦКС) "Дубна" в Московській області зачепило, зокрема, обладнання антени, що використовується для супутникового зв'язку. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, з’явилися нові підтвердження результатів ураження цього російського Центру в ніч на 22 червня.

"Додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною", - розповіли у Генштабі.

Крім того, було підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї зі стін.

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"Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі", - зазначили у ГШ.

Наголошується, що цей об'єкт у місті Дубна - найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Він використовується для військового зв'язку та керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міністерством оборони Росії для зв'язку, розвідки та координації військ.

Ураження російського ЦКЗ

Як повідомляв УНІАН, раніше українські захисники уразили Центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області Росії. Після атаки на обʼєкті почалося масштабне задимлення. Водночас подробиці щодо результативність атаки тоді ще не наводилися.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Україна продовжує нарощувати інтенсивність та дальність своєї кампанії ударів середньої та великої дальності по території Росії.

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