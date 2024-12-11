Підготовлена нація має стати стримуючим фактором для агресора, вважає Юрій Федоренко.

Щоб мобілізація в Україні стала ефективнішою, потрібно запровадити загальну військову підготовку для всіх громадян, а держава повинна створити програму загальновійськового вишколу, впевнений командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Фокус.

За словами військового, всі мають бути військовозобов’язаними, і підготовка має починатися ще в школі та тривати до 23 років. Вона, каже Федоренко, повинна включати топографію, тактичну медицину, основи військової справи.

Завдяки такому підходу, на думку командира батальйону, по-перше, вдасться запобігти загибелі людей через відсутність кваліфікованої домедичної допомоги, по-друге, ми отримаємо громадян, які вже готові до мобілізації й можуть ефективно виконувати бойові завдання або інші функції в армії, а по-третє, матимемо підготовлену націю, яка стане додатковим стримуючим фактором для агресора.

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Водночас, на думку командира батальйону, не варто зменшувати граничний вік 60 років, дозволений для мобілізації. При цьому, каже, важливо враховувати, "що в Силах оборони є різні посади, і стан здоров'я у кожного громадянина може бути різним".

"Наприклад, на самому початку повномасштабної війни ми мали випадок - дід Микола, якому було 72 роки. Він вів активний спосіб життя, був поважною людиною, і навіть до сьогодні ми підтримуємо з ним зв'язок… Але буває й так, що людині 45 років, і вона має проблеми зі здоров'ям через важку фізичну працю... Тому я вважаю, що вік мобілізації з 60 років зменшувати не слід. Натомість важливо якісно оцінювати здоров'я кожного кандидата та його здатність виконувати бойові завдання", - пояснює військовослужбовець.

Також, щоб покращити процес мобілізації, стверджує Федоренко, потрібно налагодити систему рекрутингу, яка "має бути такою, щоб кожен громадянин міг вибирати підрозділ та посаду, не боячись потрапити в інший підрозділ".

"Однак для цього також потрібно покращити інформаційну політику, пояснюючи, що служба в Силах оборони - це шанс захистити свою родину та країну, а не тільки обов'язок", - стверджує військовий.

Разом із тим Федоренко відзначив покращення якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах завдяки тому, що термін підготовки збільшили до 45 діб.

"Це дозволяє новобранцям краще зрозуміти, як діяти в бойових умовах, працювати в команді та виконувати завдання… Завдяки таким ініціативам ми можемо очікувати підвищення якості мобілізації та підготовки наших військових. Підготовлені військовослужбовці - це запорука ефективності, безпеки та успіху на полі бою", - наголосив командир батальйону.

Мобілізація в Україні: останні новини

У Генштабі ЗСУ кажуть, що нинішні темпи мобілізації в Україні не покривають навіть поточні втрати, не кажучи про збільшення чисельності Збройних сил.

Західні ЗМІ писали, що відмова президента України Володимира Зеленського знизити мобілізаційний вік до 18 років погіршила його стосунки з Вашингтоном.

Зеленський же виступив проти зниження мобілізаційного віку, назвавши пріоритетом "постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії".

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