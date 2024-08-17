Повітряне командування "Схід" заявило, що близько полудня ворог ударив по Дніпру трьома ракетами "Іскандер-М" та близько 17 години повторно атакував балістикою.

Українські військові 16 серпня втратили багатоцільовий винищувач МіГ-29. Про це повідомив полковник та ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя - усі живі-здорові. Війна..." - написав він.

Повітряне командування "Схід" у коментарі "Українській правді" заявило, що близько полудня ворог ударив по Дніпру трьома ракетами "Іскандер-М" та близько 17 години повторно атакував балістикою.

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Раніше у Міноборони РФ заявили про нібито знищення авіаційної техніки ЗСУ на аеродромі "Дніпро". Росіяни також відзвітували про удар ракетою "Іскандер-М". Повідомлялося, що попередньо там працювали їхні засоби розвідки. При цьому окупанти стверджують, що знищили бомбардувальник Су-24.

Війна в Україні - втрата літаків ВПС

У липні росЗМІ поширювали відео атаки по аеродрому Миргород. Вони повідомляли, що завдали удару по авіабазі, внаслідок якої було уражено кілька літаків. За словами колишнього речника Повітряних сил України Юрія Ігната, удар по аеродрому дійсно стався, проте втрати не такі великі, як писали росіяни.

За інформацією Forbes, під час удару по аеродрому Миргород Росія знищила два українських Су-27. На думку журналістів, це був один із найдорожчих днів для українських ВПС від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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