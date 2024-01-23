ЗСУ тримають позиції та відбивають наступи росіян.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ситуація навколо міста складна, але контролюється Збройними силами України.

"Ситуація незмінна, останніми днями ворог дуже активно діє на Авдіївському напрямку. Дійсно, було трохи тривожно. Ворог тисне на всій лінії оборони навколо міста. Росіяни гатять по позиціях навколо міста й по громаді з усього, що є в них у наявності. Складно, але контрольовано. Трохи дратує, коли деякі військові оглядачі спираються на інформацію ТГ з того боку. Потрібно ставитися до таких речей серйозніше. Складна ситуація на Степовому. Противник лізе, хлопці тримають позиції й відбивають ворога. Є перехоплення, як тільки ворог чує, що працює Bradley, то в них починається паніка. Неофіційна назва Bradley "вбивця танків" підтверджується вже й на нашому напрямку", - повідомив очільник МВА в ефірі "Еспресо".

За його словами, окупанти кидають дуже багато сил в напрямку "Царської охоти". Там вже нічого не залишилось - суцільна рівнина замість лісу.

Відео дня

"Свого часу там був невеликий ліс, його також вже немає. Останніми днями багато писали про вулиці. Так, заходили ДРГ, але все контрольовано. Такого немає, і не було, що нібито ворог гуляє Авдіївкою. Впевнений, що такого й не буде", - наголосив Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

У зведенні Генштабу повідомлялось, що минулої доби ЗСУ відбили 10 атак в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Аналітики підрахували, що ворог втрачає в районі Авдіївки в 10 разів більше техніки, ніж ЗСУ. Так росіяни втратили 531 одиницю військової техніки, а Сили оборони - лише 43 одиниці.

У мережі днями з'явилась інформація, що нібито окупаційна армія прорвалася у Авдіївку та просунулась на вулицях міста. Офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький наголосив, що ці чутки не відповідають дійсності - загарбники, які заходили у місто, або загинули, або втекли.

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