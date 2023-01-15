Нашій державі з моря загрожують десятки крилатих ракет, попередили у ЗСУ.

У Чорному морі Росія збільшили угруповання до 16 кораблів, з яких 6 - ракетоносії.

Один ракетоносій, на якому можуть бути крилаті ракети "Калібр", - підводний, про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України. "Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, причому один - підводний. Кількість "Калібрів" на них може сягати 44 одиниць, але з урахуванням витрачених напередодні - наразі близько трьох десятків", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Нагадаємо, 14 січня станом на 14.51 у морі знаходилися 5 ракетоносіїв супротивника, і вони могли одночасно запустити по Україні 36 "Калібрів".

Масований ракетний обстріл України 14 січня - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, під час масштабної ракетної атаки 14 січня росіяни здійснили близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет, було знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

Зокрема, 4 ворожі крилаті ракети захисники Україні ліквідували в Одеській області.

Вас також можуть зацікавити новини: