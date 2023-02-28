Це покаже брехливість заяв КНР про нейтралітет у війні.

Передача зброї з Китаю Росії мала б трагічні наслідки для українського народу. Такий крок одночасно став би іміджевим ударом для Піднебесної і показав брехливість попередніх заяв Пекіна про нейтральну позицію у війні.

Як передає "Укрінформ", відповідну заяву зробив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні. Він сказав: "Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком з потенційно жахливими і трагічними наслідками, перш за все, для народу України".

За словами Прайса, це також стало б "дуже чітким сигналом для країн у всьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні". Китайцям довелося б відповідати, чому за такої позиції вони надають летальну військову допомогу агресору. Як повідомив спікер Держдепартаменту США, різні країни вже ставлять питання, навіщо Пекін підтримує Москву політично, дипломатично і політично, а також на рівні риторики.

Відео дня

"Все це питання, на які повинна відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет в цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні", — підсумував Прайс.

Військова допомога Росії від Китаю: остання інформація

Як повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, Пекін розглядає можливість надання РФ зброї для її застосування в Україні. Однак остаточне рішення поки не прийнято.

Видання NBC News з посиланням на офіційних осіб США повідомило, що Китай може відправити Росії артилерію і боєприпаси. Раніше також надходила інформація від ЗМІ про постачання ста дронів ZT-180.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, він не бачить ознак, що йде обговорення поставок зброї.

Президент США Джо Байден попередив КНР про жорсткі санкції, якщо Пекін "переступить межу" і відправить зброю Москві.

Вас також можуть зацікавити новини: