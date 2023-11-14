За його словами, чим більше ЗС РФ атакують – тим більше втрачають.

Соратник російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) Максим Калашников, говорячи про ситуацію на фронті, заявив, що ЗСУ влаштовують окупаційним військам РФ м'ясорубку. За його словами, захоплення плацдарму на лівобережжі Дніпра – це "лов наших військ на живця".

"Логіка така: частини ЗСУ (нехай навіть елітна морська піхота) висаджуються в Кринках. При цьому такій переправі ЗС РФ чомусь перешкодити не можуть, незважаючи на перевагу в повітрі і в стволах артилерії. Мало того, авіація ЗСУ починає робити рейди вглиб наших позицій – в ППО у нас є чималі прогалини. Отже, ЗС РФ відразу ж робить спроби скинути морську піхоту бандер в річку з Кринківського плацдарму. Починає штурми в лоб – м'ясні атаки. А ЗСУ через Дніпро починає далекобійними системами і дронами накривати наші війська, їх штаби, артилерію, танків. По суті, нас винищуючи", – написав він у своєму блозі.

За його словами, чим більше ЗС РФ атакують – тим більше втрачають. Окупанти на фронті стверджують, що "час на крок попереду них", а в українських військових величезна перевага в дронах.

Відео дня

"Боротьби з ними немає, а ударні дрони ЗСУ дістають навіть САУ "Мста" в сорока кілометрах від ЛБС. У безпілотних бомберів ЗСУ – все більше вантажопідйомності, з'явилися дрони, здатні нести по вісім (!) 82-мм мін! По суті це – можливості літаків Першої світової. Але з набагато більшою точністю метання. Це буквально вибиває нашу піхоту. Та й техніку теж. Малокаліберної зенітної артилерії для боротьби з дронами-вбивцями у нас відчайдушно не вистачає", – підкреслив Калашников.

Росіян не рятує від дронів навіть горезвісна РЕБ. Крім того, за словами соратника Гіркіна, окупанти програють ЗСУ контрбатарейну боротьбу.

"Їхня арта перемелює нас. А ось у ворога з РЕБ і радіотехнічною розвідкою все добре. Додам від себе: наше начальство не може провести навіть локальну повітряну наступальну операцію: перебити ППО ворога хоча б на одній критичній ділянці фронту і повністю ізолювати його, громлячи підвезення всього необхідного ЗСУ з неба. Та й самі частини ворога, його артилерію, склади, штаби, важку техніку", – зазначив він.

Зрештою боротьба за плацдарм у Кринках перетворюється на перемелювання окупаційних військ РФ. За словами Калашникова, намагаючись дати відсіч Силам оборони України, штурмові загони і техніка РФ "потрапляють під вбивчі обстріли через річку і атаки БПЛА".

"Те ж саме спостерігається і біля Авдіївки, на жаль. Ми знову отримуємо свій Бахмут. Залишивши Херсон восени 2022-го, ЗС РФ позбулися можливості вдарити у фланг і тил ЗСУ на півдні, відкриваючи шлях на Одесу. І зараз отримують не дуже приємну перспективу власного виснаження/знекровлення. Ворог, чорт візьми, нав'язав нам ініціативу! Якщо не перенести війну в іншу сферу, то все може закінчитися для нас вкрай погано. Власне на лінії фронту ворог нас технічно перевершує. Так, він не виробляє сам тих систем, що застосовує, він – грамотний користувач. Але таким самим грамотним користувачем виявилися свого часу японці (1904-1905 рр.) на кораблях британської споруди", – додав він.

"Розсерджений патріот" Калашников переконаний, що якщо цього не зробити, а в Кремлі і далі будуть вірити, що "ЗСУ закінчаться і Захід втомиться підтримувати Київ", РФ може сама потрапити в жорна "перемелювання" своїх військ.

"Додамо до цього те, що ЦБ РФ підйомом облікової ставки успішно перемелює промисловість і імпортозаміщення в самій РФ, громить наш тил. Особливо це стосується військово-промислового комплексу. Бо у нього йде "вимивання" оборотних коштів (на держоборонзамовленні не сильно проживеш, МО РФ безбожно ріже витрати), а кредитами "оборотку" не поповниш. Відсотки занадто високі. Це неминуче призведе до того, що наш ВПК не зможе вдосконалювати зброю і сучасні технічні системи", – резюмував він.

Війна в Україні: актуальні новини

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намертво зав'язла у війні. Однак, за його словами, для повної поразки країни-агресора необхідні дві речі: світ повинен прийняти те, що РФ має програти у війні, і постачати Україні сучасну зброю.

Тим часом у прифронтових районах Луганської області масово труять окупантів. Росіяни скаржаться, що там процвітає партизанщина – військовим РФ продають пельмені з голками, енергетики з сіркою, а діти дарують солдатам окупаційних військ запальнички, які вибухають.

Вас також можуть зацікавити новини: