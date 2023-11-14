Соратник російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) Максим Калашников, говорячи про ситуацію на фронті, заявив, що ЗСУ влаштовують окупаційним військам РФ м'ясорубку. За його словами, захоплення плацдарму на лівобережжі Дніпра – це "лов наших військ на живця".
"Логіка така: частини ЗСУ (нехай навіть елітна морська піхота) висаджуються в Кринках. При цьому такій переправі ЗС РФ чомусь перешкодити не можуть, незважаючи на перевагу в повітрі і в стволах артилерії. Мало того, авіація ЗСУ починає робити рейди вглиб наших позицій – в ППО у нас є чималі прогалини. Отже, ЗС РФ відразу ж робить спроби скинути морську піхоту бандер в річку з Кринківського плацдарму. Починає штурми в лоб – м'ясні атаки. А ЗСУ через Дніпро починає далекобійними системами і дронами накривати наші війська, їх штаби, артилерію, танків. По суті, нас винищуючи", – написав він у своєму блозі.
За його словами, чим більше ЗС РФ атакують – тим більше втрачають. Окупанти на фронті стверджують, що "час на крок попереду них", а в українських військових величезна перевага в дронах.
"Боротьби з ними немає, а ударні дрони ЗСУ дістають навіть САУ "Мста" в сорока кілометрах від ЛБС. У безпілотних бомберів ЗСУ – все більше вантажопідйомності, з'явилися дрони, здатні нести по вісім (!) 82-мм мін! По суті це – можливості літаків Першої світової. Але з набагато більшою точністю метання. Це буквально вибиває нашу піхоту. Та й техніку теж. Малокаліберної зенітної артилерії для боротьби з дронами-вбивцями у нас відчайдушно не вистачає", – підкреслив Калашников.
Росіян не рятує від дронів навіть горезвісна РЕБ. Крім того, за словами соратника Гіркіна, окупанти програють ЗСУ контрбатарейну боротьбу.
"Їхня арта перемелює нас. А ось у ворога з РЕБ і радіотехнічною розвідкою все добре. Додам від себе: наше начальство не може провести навіть локальну повітряну наступальну операцію: перебити ППО ворога хоча б на одній критичній ділянці фронту і повністю ізолювати його, громлячи підвезення всього необхідного ЗСУ з неба. Та й самі частини ворога, його артилерію, склади, штаби, важку техніку", – зазначив він.
Зрештою боротьба за плацдарм у Кринках перетворюється на перемелювання окупаційних військ РФ. За словами Калашникова, намагаючись дати відсіч Силам оборони України, штурмові загони і техніка РФ "потрапляють під вбивчі обстріли через річку і атаки БПЛА".
"Те ж саме спостерігається і біля Авдіївки, на жаль. Ми знову отримуємо свій Бахмут. Залишивши Херсон восени 2022-го, ЗС РФ позбулися можливості вдарити у фланг і тил ЗСУ на півдні, відкриваючи шлях на Одесу. І зараз отримують не дуже приємну перспективу власного виснаження/знекровлення. Ворог, чорт візьми, нав'язав нам ініціативу! Якщо не перенести війну в іншу сферу, то все може закінчитися для нас вкрай погано. Власне на лінії фронту ворог нас технічно перевершує. Так, він не виробляє сам тих систем, що застосовує, він – грамотний користувач. Але таким самим грамотним користувачем виявилися свого часу японці (1904-1905 рр.) на кораблях британської споруди", – додав він.
"Розсерджений патріот" Калашников переконаний, що якщо цього не зробити, а в Кремлі і далі будуть вірити, що "ЗСУ закінчаться і Захід втомиться підтримувати Київ", РФ може сама потрапити в жорна "перемелювання" своїх військ.
"Додамо до цього те, що ЦБ РФ підйомом облікової ставки успішно перемелює промисловість і імпортозаміщення в самій РФ, громить наш тил. Особливо це стосується військово-промислового комплексу. Бо у нього йде "вимивання" оборотних коштів (на держоборонзамовленні не сильно проживеш, МО РФ безбожно ріже витрати), а кредитами "оборотку" не поповниш. Відсотки занадто високі. Це неминуче призведе до того, що наш ВПК не зможе вдосконалювати зброю і сучасні технічні системи", – резюмував він.
Війна в Україні: актуальні новини
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намертво зав'язла у війні. Однак, за його словами, для повної поразки країни-агресора необхідні дві речі: світ повинен прийняти те, що РФ має програти у війні, і постачати Україні сучасну зброю.
Тим часом у прифронтових районах Луганської області масово труять окупантів. Росіяни скаржаться, що там процвітає партизанщина – військовим РФ продають пельмені з голками, енергетики з сіркою, а діти дарують солдатам окупаційних військ запальнички, які вибухають.
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