Кількість жертв невідома через відсутність зв'язку з містом.

У захопленому Ізюмі Харківської області російські окупанти обстріляли гору Кременець, де зібралися місцеві, щоб зателефонувати рідним. Наразі невідомо, скільки людей загинуло, оскільки зв'язку з містом немає.

Про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today.

Трагедія на Кременці сталася 8 липня. Окупанти наважилися на масовий обстріл з метою обмеження спілкування мешканців міста з рідними, які перебувають на підконтрольній Україні території.

За свідченнями очевидців, того дня на Кременець приїхали десятки людей, оскільки лише там ловить зв'язок українських мобільних операторів. За даними видання, о 14:00 по горі вдарили касетними боєприпасами.

"Окупанти завжди стояли на горі і слухали, що говорять люди. А саме цього дня жодного не було. Загинув мій сусід Денис Щербак, добрий хлопець, у нього дружина залишилася", – розповіла волонтерка Юлія Чередник, яка змогла врятувати з Ізюма свою родину.

У соціальних мережах активно поширюють інформацію про загибель близько десятка людей. Точна кількість жертв невідома. Окупанти заборонили поховання в місті та не дозволяють рідним забирати тіла.

Російські пропагандисти вже традиційно звинували в трагедії Україну та пообіцяли опублікувати імена загиблих. Однак очевидці стверджують, що снаряди прилетіли з глибокого тилу окупантів у Ізюмському районі.

"Удару було завдано касетним снарядом, коли люди зібралися для дзвінків в Україну. ЗСУ просто технічно не могли обстріляти Ізюм касетними снарядами. Не кажучи вже про те, що реальної причини для завдання таких ударів немає", – розповів керівник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за добу загинули семеро людей, постраждали - 34.

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