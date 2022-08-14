Транспортний засіб зазнав чималої дірки на даху, а також пошкоджена кузовна частина машини.

Курортний сезон в Криму для росіян стає дедалі небезпечнішим. В мережі почало ширитися відео, де російський турист показує цивільний автомобіль з номерними знаками РФ, який зазнав серйозних пошкоджень.

Чоловік розповів, що автомобіль постраждав через снаряди з воєнного полігону, який базується неподалік місця відпочинку. Транспортний засіб зазнав чималої дірки на даху, а також пошкоджена кузовна частина машини. На відео помітна метушня, очевидці були збентежені побаченим. Чоловік вживав нецензурну лексику від переляку.

Нагадаємо, що після вибухів у Новофедорівці у Криму розпочалася серйозна паніка серед росіян.

Також раніше мережею завірусилося кумедне відео, на якому росіянка з істеричними сльозами розповідає, що її повністю влаштовувало життя в окупованому Криму і вона не хоче нікуди їхати.

Раніше була інформація, що внаслідок вибухів у Криму Росія втратила 9 літаків.

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