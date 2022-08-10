На думку голови правління КримSOS Дениса Савченка, запровадження на півострові жовтого рівня терористичної загрози буде використане для того, щоб переслідувати нелояльне до влади населення, а це етнічні українці і кримські татари.

Вибухи в Криму викликали серйозну паніку серед росіян на півострові, що спровокує активний їх виїзд з півострова.

Про це повідомляє голова правління КримSOS Денис Савченко під час телемарафону.

"Вибухи викликали серйозну паніку з боку росіян, які там відпочивали або проживають. Офіційно про евакуацію повідомлено не було. Новофедорівку і Новомихайлівку, котрі дуже близько розташовані до військового аеродрому, закрили на в’їзд. Виїхати звідти можна", - сказав він.

За словами Савченка, після вибуху з’явились затори на виїздах з Новофедорівки, Новомихайлівки та Сак. Також вони були на ділянці траси Євпаторія-Сімферополь.

"Я думаю, що панічні настрої призведуть до активного виїзду. Проблем із виїздом через Кримській міст не має виникнути", - сказав він.

Савченко вважає, що запровадження на півострові жовтого рівня терористичної загрози буде використане для того, щоб переслідувати нелояльне до влади населення, а це етнічні українці і кримські татари.

"Останні декілька років є тенденція, що громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму позбавляли власності на житло. Останні події і тактика окупаційної влади можуть призвести до негативних наслідків, до переслідувань, до порушень прав людини проти цивільного населення", - сказав він.

Представник КримSOS зазначив, що протягом всього періоду окупації відслідковується дуже серйозний спад зацікавленості до туристичної зони Криму.

Вибухи на аеродромі РФ в Криму 9 серпня

Нагадаємо, 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі" Саки " в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину загоряння, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

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