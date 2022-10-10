Окупанти переганяють свою техніку у бік Мангуша і Лівого берега.

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо рух техники. Пр. Металургів в р-ні Покришкіна. Колона тентованих вантажвок близько сім автівок - в бік центру міста та на виїз в напрямку Мангуш. Позначка "Z"", - повідомив Андрющенко, додавши, що рух техніки помітили після 14:00.

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Також за його даними російську техніку помітили на пр. Металргів, яка рухалась у напрямку Мухіна.

"Мухіна - Лівий берег. Вантажівки позначка "Z"", - повідомив він.

"У підсумку нова активність та поява "Z" схоже на намагання вирішити логістичні проблеми кримського мосту. Відслідковуємо далі", - зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Переміщення російської військової техніки фіксується в Маріуполі не вперше. Так, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 17 вересня повідомляв, що в місті зафіксовано рух колони російських танків у напрямку Донецька.

Крім того, окупаційна влада Маріуполя почала збирати дані містян на мобілізацію. Місцевий рух спротиву отримав доступ до документів, які це підтверджують.

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